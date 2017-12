El auge de las lavanderías autoservicio

noviembre 27, 2017 0 comments Article Negocios

Es imposible que una persona pueda negar en la actualidad que las lavanderías autoservicio se encuentran en pleno auge, ya que inclusive la propia experiencia cotidiana así nos lo hace saber. De todos modos, uno de los asuntos que más llama la atención, es que aún no está del todo claro si es un simple negocio de moda o se trata de un negocio que ha llegado para quedarse. Por ejemplo, el servicio de lavandería en Barcelona cada vez tiene más demanda.

Al respecto se han realizado distintos tipos de análisis y todo parece indicar que las lavanderías autoservicio van a ser cada vez más comunes en todos los rincones y que van a captar cada vez más clientes en zonas que antes no contaban con acceso a este tipo de servicio. Este es un fenómeno que se hace cada vez más visible en las grandes ciudades, pero que paulatinamente se está abriendo espacio en ciudades intermedias e incluso en lugares que no cuentan con una gran población. Read More